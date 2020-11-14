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И. о. президента Киргизии Садыр Жапаров объявил о сложении полномочий

21:00 14.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров объявил о сложении полномочий. Из его заявления следует, что он намерен принять участие в выборах главы государства 10 января 2021 года как рядовой гражданин республики.  Эхо Москвы

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