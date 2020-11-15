МИД Азербайджана опроверг информацию об отзыве посла из Москвы
09:00 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Азербайджана считает беспочвенными утверждения ряда СМИ об отзыве посла в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в ночь на воскресенье пресс-службой ведомства.
"Сообщения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в РФ не соответствуют действительности. Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах - прерогатива президента Азербайджана", - указали в МИД.
В ходе онлайн-брифинга в четверг Бюльбюль оглы, комментируя инцидент с вертолетом Ми-24 ВКС России, сбитым азербайджанской стороной в небе над Арменией, сказал: "На войне как на войне, всякое может быть". Как заявил в связи с этим МИД РФ, в ведомстве исходят из того, что Баку "более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом". За подобные высказывания посла подвергли критике и на родине: помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в Баку их находят неуместными, и добавил, что этот инцидент не может испортить отношения между двумя странами.
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