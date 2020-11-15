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Японии аннулируют пошлины на товары на 81-88% в рамках договора ВРЭП

09:15 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии аннулируют пошлины на 81-88% импортируемых товаров в рамках соглашения о создании Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) с участием 15 государств, которое будет подписано 15 ноября. Об этом сообщила в воскресенье газета "Иомиури".

Между тем уменьшение или отмена пошлин не станут распространяться на пять принципиально важных для страны товаров, включая рис, пшеницу и говядину. При этом тарифы будут отменены и на экспортируемые Японией товары, такие как двигатели для электромобилей, детали аккумуляторов и стальные изделия. В частности, японская продукция будет на 83% освобождена от пошлин в Республике Корея и на 86% в Китае. В совокупности ВРЭП приведет к ликвидации тарифов на 91% товаров стран - участниц соглашения, подчеркивает газета.

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