Японии аннулируют пошлины на товары на 81-88% в рамках договора ВРЭП

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии аннулируют пошлины на 81-88% импортируемых товаров в рамках соглашения о создании Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) с участием 15 государств, которое будет подписано 15 ноября. Об этом сообщила в воскресенье газета "Иомиури".

Между тем уменьшение или отмена пошлин не станут распространяться на пять принципиально важных для страны товаров, включая рис, пшеницу и говядину. При этом тарифы будут отменены и на экспортируемые Японией товары, такие как двигатели для электромобилей, детали аккумуляторов и стальные изделия. В частности, японская продукция будет на 83% освобождена от пошлин в Республике Корея и на 86% в Китае. В совокупности ВРЭП приведет к ликвидации тарифов на 91% товаров стран - участниц соглашения, подчеркивает газета.