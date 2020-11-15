Число смертей от COVID-19 в мире выросло до 1 млн 311 тыс человек

09:30 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск воскресенья 53 млн 927 тыс. 158 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 607 тыс. 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 311 тыс. 192 против 1 млн 302 тыс. 8 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 34,7 млн. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 169,1. В США на 1 млн жителей скончались 757 человек, Индии - 94, Бразилии - 777.