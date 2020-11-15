Милитаризацию достижений науки и техники нужно взять под контроль - МИД КНР

09:45 Источник: Интерфакс

Китай считает необходимым совершенствовать международную систему контроля над вооружениями и выступает против неограниченной милитаризации достижений науки и техники, считает директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Международному сообществу необходимо прийти к консенсусу о том, что достижения научно-технического развития должны в максимально возможной степени использоваться для мирного развития и что милитаризация научно-технических достижений не должна быть неограниченной", - заявил Фу Цун, выступая в формате видеоконференции на проведенном Евросоюзом семинаре по вопросам контроля над вооружениями.

Дипломат высказался за активизацию переговоров по киберпространству, космосу, искусственному интеллекту, биологии с целью "создания соответствующих международных механизмов, которые не допустят, чтобы отсутствие международных правил в вышеупомянутых областях создавало новые риски и вызовы стратегическим и стабильным отношениям".

Фу Цун отметил, что "в настоящее время международная стратегическая безопасность находится в самой серьезной ситуации со времен холодной войны, а международный процесс контроля над вооружениями находится на критическом перепутье".