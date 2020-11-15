Данные о заражении коронавирусом в России на 15 ноября
11:11 15.11.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 тыс. 572 новых случая, умерли за сутки 352 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 572 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 854 (25,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Накануне количество новых случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 22 тыс. случаев, планка в более чем 20 тыс. выявлений была преодолена 6 ноября.
В Москве второй день подряд и третий раз за осень количество новых случаев превысило шесть тысяч и составило 6 тыс. 271 случай. По выздоровлению были выписаны 4 тыс. 266 человек, скончались 75 пациентов.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 925 тыс. 825 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество умерших за весь период составило 33 тыс. 186, по выздоровлению выписаны 1 млн 439 тыс. 985, в том числе 14 тыс. 456 выписанных за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 452 тыс. 654.
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