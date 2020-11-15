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НОВОСТИ

В Минске в ход пошел слезоточивый газ - СМИ

13:03 15.11.2020 Источник: Интерфакс

Очевидцы сообщают о применении спецсредств при разгоне участников несанкционированного протеста в Минске.

По их данным, в районе метро "Пушкинская" в Минске, где начали собираться сторонники оппозиции проходят массовые задержания. К одной из групп подъехали сразу несколько микроавтобусов с сотрудниками силовых структур. Прежде чем начать задержания, в сторону протестующих из баллончиков был распылен слезоточивый газ.

По информации очевидцев, задержаны уже три десятка человек, среди них есть журналисты. Задержания продолжаются.

Протестующие в настоящее время расходятся по окрестным дворам.

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