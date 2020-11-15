СМИ сообщают по пострадавших от применения спецсердств властями в Минске

13:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек пострадали в воскресенье в Минске в районе станции метро "Пушкинская", предположительно, от осколка при взрыве светошумовой гранаты. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

На земле сидит женщина с перевязанной ногой. Очевидцы утверждают, что "от осколка светошумовой гранаты".