СМИ сообщают по пострадавших от применения спецсердств властями в Минске
13:58 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько человек пострадали в воскресенье в Минске в районе станции метро "Пушкинская", предположительно, от осколка при взрыве светошумовой гранаты. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
На земле сидит женщина с перевязанной ногой. Очевидцы утверждают, что "от осколка светошумовой гранаты".
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