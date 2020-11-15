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НОВОСТИ

Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района

14:20 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баку согласился дать Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября. Об этом в воскресенье сообщил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению", - отметил он. Гаджиев добавил, что Азербайджан дал свое согласие на отсрочку из гуманитарных соображений.


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