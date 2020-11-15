В России потребление лекарств выросло в 15 раз - Мантуров

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем потребления лекарственных препаратов в России вырос в 15 раз, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Произошел резкий рост потребления - в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", - сказал он.