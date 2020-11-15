0
0
0
НОВОСТИ

В России потребление лекарств выросло в 15 раз - Мантуров

14:40 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем потребления лекарственных препаратов в России вырос в 15 раз, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Произошел резкий рост потребления - в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 15.11.2020
Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
0
49
13:58 15.11.2020
СМИ сообщают по пострадавших от применения спецсердств властями в Минске
0
189
13:03 15.11.2020
В Минске в ход пошел слезоточивый газ - СМИ
0
216
12:24 15.11.2020
Цифровые сервисы Сбербанка стали лучшими в мире в трех номинациях
0
275
11:30 15.11.2020
В центре Минска власти поставили БТР с пулеметными и заграждения из колючей проволоки - СМИ
0
373
11:11 15.11.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 15 ноября
0
375
10:15 15.11.2020
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире торговое соглашение
0
452
09:45 15.11.2020
Милитаризацию достижений науки и техники нужно взять под контроль - МИД КНР
0
386
09:30 15.11.2020
Число смертей от COVID-19 в мире выросло до 1 млн 311 тыс человек
0
384
09:15 15.11.2020
Японии аннулируют пошлины на товары на 81-88% в рамках договора ВРЭП
0
443

Возврат к списку