МВД Белоруссии подтвердило применение спесредств против протестующих

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Белоруссии подтвердило, что в воскресенье против протестующих в Минске были применены спецсредства.

"Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске", - сообщила ТАСС представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.