МВД Белоруссии подтвердило применение спесредств против протестующих
16:10 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД Белоруссии подтвердило, что в воскресенье против протестующих в Минске были применены спецсредства.
"Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске", - сообщила ТАСС представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
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