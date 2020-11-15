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МВД Белоруссии подтвердило применение спесредств против протестующих

16:10 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Белоруссии подтвердило, что в воскресенье против протестующих в Минске были применены спецсредства.

"Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске", - сообщила ТАСС представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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