Журналист ТАСС снова попал под задержание в Минске

17:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондент ТАСС Юрий Шамшур сообщил по телефону, что его вновь задержали в воскресенье при освещении акции протеста в Минске.

"Меня и еще несколько журналистов задержали, в микроавтобусе везут в центральное РУВД", - сказал он.