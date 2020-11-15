0
0
133
НОВОСТИ

Журналист ТАСС снова попал под задержание в Минске

17:18 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондент ТАСС Юрий Шамшур сообщил по телефону, что его вновь задержали в воскресенье при освещении акции протеста в Минске.

"Меня и еще несколько журналистов задержали, в микроавтобусе везут в центральное РУВД", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:33 15.11.2020
В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
0
24
18:27 15.11.2020
Трамп: Я не признаю поражение. Это были сфальсифицированные выборы!
0
45
16:10 15.11.2020
МВД Белоруссии подтвердило применение спесредств против протестующих
0
235
14:40 15.11.2020
В России потребление лекарств выросло в 15 раз - Мантуров
0
272
14:20 15.11.2020
Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
0
309
13:58 15.11.2020
СМИ сообщают по пострадавших от применения спецсердств властями в Минске
0
385
13:03 15.11.2020
В Минске в ход пошел слезоточивый газ - СМИ
0
429
11:30 15.11.2020
В центре Минска власти поставили БТР с пулеметными и заграждения из колючей проволоки - СМИ
0
511
11:11 15.11.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 15 ноября
0
551
10:15 15.11.2020
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире торговое соглашение
0
594

Возврат к списку