Трамп: Я не признаю поражение. Это были сфальсифицированные выборы!
18:27 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается признавать поражение на прошедших 3 ноября президентских выборах, а кандидат от демократов Джозеф Байден выиграл на них только в глазах "лживых СМИ".
"Он [Байден] одержал победу [на выборах] только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражение! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!" - написал Трамп в воскресенье в "Твиттере".
Ранее он утверждал, что Байден выиграл, потому что результаты выборов были подделаны. Данное сообщение многие американские СМИ расценили как признание Трампом победы демократа.
НОВОСТИ
- 18:33 15.11.2020
- В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
- 17:18 15.11.2020
- Журналист ТАСС снова попал под задержание в Минске
- 16:10 15.11.2020
- МВД Белоруссии подтвердило применение спесредств против протестующих
- 14:40 15.11.2020
- В России потребление лекарств выросло в 15 раз - Мантуров
- 14:20 15.11.2020
- Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
- 13:58 15.11.2020
- СМИ сообщают по пострадавших от применения спецсердств властями в Минске
- 13:03 15.11.2020
- В Минске в ход пошел слезоточивый газ - СМИ
- 11:30 15.11.2020
- В центре Минска власти поставили БТР с пулеметными и заграждения из колючей проволоки - СМИ
- 11:11 15.11.2020
- Данные о заражении коронавирусом в России на 15 ноября
- 10:15 15.11.2020
- Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире торговое соглашение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать