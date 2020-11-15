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Трамп: Я не признаю поражение. Это были сфальсифицированные выборы!

18:27 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается признавать поражение на прошедших 3 ноября президентских выборах, а кандидат от демократов Джозеф Байден выиграл на них только в глазах "лживых СМИ".

"Он [Байден] одержал победу [на выборах] только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражение! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!" - написал Трамп в воскресенье в "Твиттере".

Ранее он утверждал, что Байден выиграл, потому что результаты выборов были подделаны. Данное сообщение многие американские СМИ расценили как признание Трампом победы демократа.

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