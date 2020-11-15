Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
19:45 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские журналисты, задержанные в воскресенье во время освещения массовых мероприятий в Минске, отпущены. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Все покинули Центральное РУВД Минска, куда они были доставлены" - уточнил он.
Ранее сообщалось, что среди задержанных в воскресенье журналистов были корреспонденты ТАСС Юрий Шамшур, МИА "Россия сегодня" Татьяна Ильясова и агентства "Интерфакс - Запад" Светлана Совко. Они освещали акции протеста в белорусской столице.
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