Правозащитники говорят о задержании в Минске более 700 протестующих
20:21 15.11.2020 Источник: Интерфакс
Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 700 человек, сообщает не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".
По данным на 20.10, в списках "Весны" 703 человека. Они продолжают дополняться.
Основное количество задержаний произошло в Минске, но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.
В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств.
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