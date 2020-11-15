Правозащитники говорят о задержании в Минске более 700 протестующих

20:21 Источник: Интерфакс

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 700 человек, сообщает не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По данным на 20.10, в списках "Весны" 703 человека. Они продолжают дополняться.

Основное количество задержаний произошло в Минске, но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств.