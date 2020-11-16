Президентские выборы в Молдавии выиграла Майя Санду - ЦИК республики
01:51 16.11.2020 Источник: Интерфакс
Бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные в ночь на понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии.
Согласно этим данным, после подсчета протоколов с 98% избирательных участков, Санду получила 54% голосов избирателей, а ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 46%. Разрыв между ними составляет более 115 тыс. голосов - почти 800 тыс. за Санду, 685 тыс. - за Додона.
Осталось подсчитать голоса примерно на 50 избирательных участках за рубежом, при этом разрыв только увеличивается, так как граждане Молдавии там в массовом порядке проголосовали за Санду. За рубежом приняли участие в выборах более 260 тысяч избирателей, из них за Санду проголосовало более 80%.
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