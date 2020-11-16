0
0
0
НОВОСТИ

В США произведен первый регулярный запуск к МКС корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами

03:28 16.11.2020 Источник: НГ-Online

Сегодня, 16 ноября в 03:27 мск (15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX состоялся успешный запуск пилотируемного космического корабля  Crew Dragon 1. В состав его экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС должна продлиться шесть месяцев. Прямая трансляция велась на сайте NASA и в социальных сетях.

Пилотируемый корабль должен будет состыковаться со станцией на следующий день после запуска. Астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов американских шаттлов. Все это время американские астронавты доставлялись на МКС с помощью российских кораблей "Союз".

Использована информация агентства "Интерфакс"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

01:51 16.11.2020
Президентские выборы в Молдавии выиграла Майя Санду - ЦИК республики
0
186
20:21 15.11.2020
Правозащитники говорят о задержании в Минске более 700 протестующих
0
423
19:45 15.11.2020
Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
0
455
18:50 15.11.2020
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ
0
498
18:33 15.11.2020
В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
0
508
18:27 15.11.2020
Трамп: Я не признаю поражение. Это были сфальсифицированные выборы!
0
534
17:18 15.11.2020
Журналист ТАСС снова попал под задержание в Минске
0
515
16:10 15.11.2020
МВД Белоруссии подтвердило применение спесредств против протестующих
0
609
14:40 15.11.2020
В России потребление лекарств выросло в 15 раз - Мантуров
0
619
14:20 15.11.2020
Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
0
667

Возврат к списку