В США произведен первый регулярный запуск к МКС корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами
03:28 16.11.2020 Источник: НГ-Online
Сегодня, 16 ноября в 03:27 мск (15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX состоялся успешный запуск пилотируемного космического корабля Crew Dragon 1. В состав его экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС должна продлиться шесть месяцев. Прямая трансляция велась на сайте NASA и в социальных сетях.
Пилотируемый корабль должен будет состыковаться со станцией на следующий день после запуска. Астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов американских шаттлов. Все это время американские астронавты доставлялись на МКС с помощью российских кораблей "Союз".
Использована информация агентства "Интерфакс"
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