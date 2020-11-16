Не смотря на пандемию премьер Японии и глава МОК убеждены, что Олимпиада 2021 года пройдет в срок

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразили уверенность в том, что Олимпийские игры в Токио пройдут, как и запланировано, летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает агентство Киодо.

В понедельник Бах и Суга провели встречу в ходе визита главы МОК в Токио, который должен завершиться 18 ноября.

"Мы разделяем огромное желание премьер-министра провести Игры в Токио в следующем году", - приводит комментарий Баха пресс-служба МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.