0
0
53
НОВОСТИ

Не смотря на пандемию премьер Японии и глава МОК убеждены, что Олимпиада 2021 года пройдет в срок

07:50 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразили уверенность в том, что Олимпийские игры в Токио пройдут, как и запланировано, летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает агентство Киодо.

В понедельник Бах и Суга провели встречу в ходе визита главы МОК в Токио, который должен завершиться 18 ноября.

"Мы разделяем огромное желание премьер-министра провести Игры в Токио в следующем году", - приводит комментарий Баха пресс-служба МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 16.11.2020
За полгода почти в 2 раза сократились траты россиян в интернет-магазинах - СМИ
0
19
08:00 16.11.2020
На премию ООН номинирована московская программа поддержки инновационных проектов
0
46
07:40 16.11.2020
В рамках судебного процесса по выборам в Пенсильвании штаб Трампа отказался от ключевых претензий
0
99
03:28 16.11.2020
В США произведен первый регулярный запуск к МКС корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами
0
332
01:51 16.11.2020
Президентские выборы в Молдавии выиграла Майя Санду - ЦИК республики
0
442
20:21 15.11.2020
Правозащитники говорят о задержании в Минске более 700 протестующих
0
588
19:45 15.11.2020
Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
0
627
18:50 15.11.2020
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ
0
667
18:33 15.11.2020
В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
0
673
18:27 15.11.2020
Трамп: Я не признаю поражение. Это были сфальсифицированные выборы!
0
705

Возврат к списку