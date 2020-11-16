Минпромторг заявил о 15-кратном росте спроса на лекарства

09:00 Источник: Эхо Москвы

Министерство промышленности и торговли зафиксировало 15-кратный рост спроса на лекарства. Так глава ведомства Денис Мантуров объяснил нехватку препаратов в аптеках.

В октябре жители разных регионов России начали жаловаться на отсутствие и дороговизну лекарств в аптеках. Из-за сбоев в системе маркировки производители и аптеки не могли отпускать препараты, поэтому они копились на складах, а цены повышались, отмечает Дождь. Так, медик из Хакасии рассказывал, что препараты от коронавируса в регионе можно найти только по завышенным в пять-шесть раз ценам. Аналогичные сообщения поступали и из других регионов.

По мнению главы Минпромторга, причина дефицита лекарственных средств кроется в резком росте их потребления. Как отметил Денис Мантуров, в министерстве еще в июне предполагали повышенный спрос и предусмотрели двукратное наращивание объемов производства лекарств. Однако 15-кратного роста не мог предположить никто — добавил министр.

По словам Мантурова, ситуация постепенно выправляется благодаря тому, что производители продолжают наращивать выпуск препаратов. Эхо Москвы