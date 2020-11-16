На вчерашних акциях протестов в Белоруссии правозащитники насчитали более 1100 задержанных
09:05 16.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Правозащитники насчитали больше 1100 задержанных на вчерашних акциях протестов в Белоруссии. Согласно списку, который публикует центр «Весна», большинство из них оказались в отделениях милиции в Минске.
Массовые задержания прошли на «Площади перемен» — так неофициально называют двор, ставший одним из первых центров гражданской активности. Протестующие собрались у стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко. Позже мемориал был уничтожен. Люди в штатском убрали цветы и лампады, а коммунальщики срезали бело-красно-белые ленты.
В милиции белоруской столицы подтвердили использование спецсредств для разгона митингующих. Эхо Москвы
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