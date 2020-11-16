0
0
80
НОВОСТИ

На вчерашних акциях протестов в Белоруссии правозащитники насчитали более 1100 задержанных

09:05 16.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Правозащитники насчитали больше 1100 задержанных на вчерашних акциях протестов в Белоруссии. Согласно списку, который публикует центр «Весна», большинство из них оказались в отделениях милиции в Минске.

Массовые задержания прошли на «Площади перемен» — так неофициально называют двор, ставший одним из первых центров гражданской активности. Протестующие собрались у стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко. Позже мемориал был уничтожен. Люди в штатском убрали цветы и лампады, а коммунальщики срезали бело-красно-белые ленты.

В милиции белоруской столицы подтвердили использование спецсредств для разгона митингующих.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 16.11.2020
За посты в соцсетях россиян стали увольнять в два раза чаще - исследование
0
47
09:20 16.11.2020
Работникам прокуратуры и СК предлагают повысить зарплаты на 5,7%
0
72
09:00 16.11.2020
Минпромторг заявил о 15-кратном росте спроса на лекарства
0
103
08:10 16.11.2020
За полгода почти в 2 раза сократились траты россиян в интернет-магазинах - СМИ
0
164
08:00 16.11.2020
На премию ООН номинирована московская программа поддержки инновационных проектов
0
168
07:50 16.11.2020
Не смотря на пандемию премьер Японии и глава МОК убеждены, что Олимпиада 2021 года пройдет в срок
0
161
07:40 16.11.2020
В рамках судебного процесса по выборам в Пенсильвании штаб Трампа отказался от ключевых претензий
0
225
03:28 16.11.2020
В США произведен первый регулярный запуск к МКС корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами
0
403
01:51 16.11.2020
Президентские выборы в Молдавии выиграла Майя Санду - ЦИК республики
0
551
20:21 15.11.2020
Правозащитники говорят о задержании в Минске более 700 протестующих
0
641

Возврат к списку