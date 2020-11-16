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НОВОСТИ

Работникам прокуратуры и СК предлагают повысить зарплаты на 5,7%

09:20 16.11.2020 Источник: Известия

Сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета проиндексируют с октября следующего года оклады, премии, надбавки к пенсии и другие виды доходов на 5,7% (это в 1,5 раза выше инфляции), следует из поправок к проекту бюджета. В предыдущей версии документа, уже одобренного Госдумой в первом чтении, предполагалось, что в 2021-м зарплаты им, как и гражданским госслужащим других федеральных ведомств, повышать не будут. Пропуск индексации их окладов — составная часть плана Минфина по экономии бюджетных расходов. В 2021 и 2022 годах за счет отказа от «совершенствования системы материальной мотивации» госслужащих планировалось сэкономить почти 200 млрд рублей.

По всей видимости, главная причина, почему для работников этих двух структур решили сделать исключение, — это специфика их работы, полагает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Они в меньшей степени могут позволить себе дистанцироваться от прямых контактов, чем служащие других ведомств, пояснил он. По сути, это доплата за службу на передовой во время коронавируса, подытожил депутат.  Известия

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