За посты в соцсетях россиян стали увольнять в два раза чаще - исследование

09:32 Источник: РБК

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование (есть у РБК) и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. Эксперты опросили представителей 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей страны.

«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня», — утверждают авторы материала. В целом в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающих действий в Сети.

На фоне этого, как отметили в SuperJob, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых пользователей соцсетей еще на этапе подбора кадров. По подсчетам сервиса, в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% компаний, в этом году — 44%.