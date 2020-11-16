За посты в соцсетях россиян стали увольнять в два раза чаще - исследование
09:32 16.11.2020 Источник: РБК
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование (есть у РБК) и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. Эксперты опросили представителей 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей страны.
«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня», — утверждают авторы материала. В целом в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающих действий в Сети.
На фоне этого, как отметили в SuperJob, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых пользователей соцсетей еще на этапе подбора кадров. По подсчетам сервиса, в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% компаний, в этом году — 44%.
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