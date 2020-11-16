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Пашинян заявил, что ждет "ребят с передовой", которые помогут решить вопрос со "скулящими под стенами"

10:00 16.11.2020 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ждет в Ереване «ребят с передовой», которые помогут решить вопрос со «скулящими под стенами». Об этом премьер написал у себя в Facebook.

«Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами», — написал Пашинян.

Ранее Пашинян применил выражение «скулящие под стенами» в отношении судей. В ответ на это председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян призвал судей республики не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов.

Как сообщалось, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.  Газета.Ru

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