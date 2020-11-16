Ученые высказали гипотезу исчезновения воды на Марсе
10:05 16.11.2020 Источник: Газета.Ru
Группа американских исследователей установила, что вода, которая некогда находилась на Марсе в значительных количествах, могла исчезнуть под влиянием пыльных бурь. Статья с выводами специалистов была представлена в журнале Science.
Так, оказалось, что во время пыльных бурь частицы воды с поверхности красной планеты достигали верхних слоев атмосферы и превращались в атомарный водород, который затем уходил в космос.
Отмечается, что количество воды в верхних слоях атмосферы Марса варьировалось в зависимости от сезона, достигая максимума в южное лето, и увеличивалось во время пыльных бурь.
Ранее специалисты обнаружили доказательства присутствия воды на Марсе несколько млрд лет назад. В пустыне Сахара был найден метеорит с планеты, в минеральном составе которого нашли признаки окисления, которые свойственны воде. Газета.Ru
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