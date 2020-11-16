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НОВОСТИ

До 3% предложили снизить проходной барьер на выборах в Госдуму

10:20 16.11.2020

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить процентный барьер на выборах в Госдуму. Копия письма на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что сегодняшний барьер в 5% фактически снижает репрезентативность парламента, когда партия, набравшая 6% голосов избирателей, получает порядка 15—16 мест по федеральным спискам, а партия, за которую проголосовали 3%, не получает ни одного места.

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