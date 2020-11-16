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Ряд регионов России в ближайшие дни ожидает непогода

10:32 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в начале этой недели в ряде регионов России. В частности, Ростовскую область и Сочи ожидают мокрый снег, гололедица и налипание снега, а Воронежскую и Белгородские области - метели и гололед, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Ростовской области ожидается дождь, мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега в начале неделе. Не частный случай, но в Сочи тоже прогнозируется аналогичная ситуация. В Воронежской и Белгородских областях выпадет снег, прогнозируются даже метель и гололед", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, сильный дождь и мокрый снег пройдут в республиках Северного Кавказа, а в районе Новороссийска в середине недели будет сильный ветер с порывами до 23 м/с.

Неблагоприятные погодные условия ожидают и северо- западные регионы России. "В середине недели в Новгородской, Ленинградской областях и Карелии дождь и мокрый снег, также усиление ветра до 15-20 м/с", - отметил метеоролог.

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