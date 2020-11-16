В России за сутки выявили 22 778 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 778, это новый максимум с начала пандемии. Всего в России коронавирус был выявлен у 1 948 603 человек, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост пять дней не превышает 1,2%.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 13 864. Всего уже выписаны 1 453 849 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших снизилась до 74,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 303 против 352 днем ранее. Всего от инфекции умерли 33 489 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.