0
0
21
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 22 778 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию

11:00 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 778, это новый максимум с начала пандемии. Всего в России коронавирус был выявлен у 1 948 603 человек, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост пять дней не превышает 1,2%.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 13 864. Всего уже выписаны 1 453 849 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших снизилась до 74,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 303 против 352 днем ранее. Всего от инфекции умерли 33 489 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 16.11.2020
Пашинян назвал Турцию и террористов главной причиной неудачи в Карабахе
0
37
10:32 16.11.2020
Ряд регионов России в ближайшие дни ожидает непогода
0
96
10:20 16.11.2020
До 3% предложили снизить проходной барьер на выборах в Госдуму
0
124
10:05 16.11.2020
Ученые высказали гипотезу исчезновения воды на Марсе
0
152
10:00 16.11.2020
Пашинян заявил, что ждет "ребят с передовой", которые помогут решить вопрос со "скулящими под стенами"
0
167
09:32 16.11.2020
За посты в соцсетях россиян стали увольнять в два раза чаще - исследование
0
201
09:20 16.11.2020
Работникам прокуратуры и СК предлагают повысить зарплаты на 5,7%
0
179
09:05 16.11.2020
На вчерашних акциях протестов в Белоруссии правозащитники насчитали более 1100 задержанных
0
222
09:00 16.11.2020
Минпромторг заявил о 15-кратном росте спроса на лекарства
0
203
08:10 16.11.2020
За полгода почти в 2 раза сократились траты россиян в интернет-магазинах - СМИ
0
232

Возврат к списку