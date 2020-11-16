Пашинян назвал Турцию и террористов главной причиной неудачи в Карабахе
11:05 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что армянские ВС потерпели неудачу в Нагорном Карабахе из-за того, что воевали не только с армией Азербайджана, но и турецкими ВС и террористами- наемниками из стран Ближнего Востока. Об этом он заявил в понедельник в ходе онлайн пресс-конференции.
"По итогам июльских боев (на северо-востоке Армении - прим. ТАСС) стало понятно, что мы готовы к войне с армией Азербайджана. Однако основной причиной нашей неудачи была война с Азербайджаном, Турцией и террористами", - отметил он.
При этом он заявил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, когда в результате военных действий Азербайджану отходят ряд территорий непризнанной республики.
"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", - отметил он.
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