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НОВОСТИ

Обама сообщил, что не планирует работать в администрации Байдена

11:20 16.11.2020 Источник: Интерфакс

Бывший президент США Барак Обама заявил, что не планирует работать в Белом доме, но готов помочь претенденту на президентское кресло Джо Байдену в работе с новой администрацией.

"Сейчас ему не нужны мои советы, но я всегда готов помочь. В мои планы не входит внезапно начать работать в Белом доме", - заявил Обама в эфире канала CNBC.

Он также обратил внимание, что не претендует на какие-либо должности в администрации.

Кроме того, Обама считает, что в случае, если он займет какой-либо пост, это может отразиться на карьере его супруги. "Мишель уйдет от меня", - отметил он.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

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