Обама сообщил, что не планирует работать в администрации Байдена
11:20 16.11.2020 Источник: Интерфакс
Бывший президент США Барак Обама заявил, что не планирует работать в Белом доме, но готов помочь претенденту на президентское кресло Джо Байдену в работе с новой администрацией.
"Сейчас ему не нужны мои советы, но я всегда готов помочь. В мои планы не входит внезапно начать работать в Белом доме", - заявил Обама в эфире канала CNBC.
Он также обратил внимание, что не претендует на какие-либо должности в администрации.
Кроме того, Обама считает, что в случае, если он займет какой-либо пост, это может отразиться на карьере его супруги. "Мишель уйдет от меня", - отметил он.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
НОВОСТИ
- 12:32 16.11.2020
- Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно
- 12:20 16.11.2020
- Организаторы протестов в Польше после запрета абортов планируют массовую забастовку
- 12:05 16.11.2020
- Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин
- 12:00 16.11.2020
- Санду победила на выборах в Молдавии с 57,75% голосов - ЦИК, обработав 100% протоколов
- 11:56 16.11.2020
- В 2021 году в бюджете Москвы выделены средства на бесплатную вакцинацию от COVID-19
- 11:32 16.11.2020
- Турчак призвал отложить рассмотрение законопроекта об изъятии детей через суд
- 11:05 16.11.2020
- Пашинян назвал Турцию и террористов главной причиной неудачи в Карабахе
- 11:00 16.11.2020
- В России за сутки выявили 22 778 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию
- 10:32 16.11.2020
- Ряд регионов России в ближайшие дни ожидает непогода
- 10:20 16.11.2020
- До 3% предложили снизить проходной барьер на выборах в Госдуму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать