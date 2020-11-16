Турчак призвал отложить рассмотрение законопроекта об изъятии детей через суд
11:32 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в понедельник призвал отложить рассмотрение законопроекта о порядке изъятия детей из семьи через суд.
"Очевидно, что предложенные законопроекты нуждаются в доработке, причем еще до их рассмотрения в первом чтении", - цитирует Турчака телеграм-канал партии.
По его словам, только после обсуждения, "опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме".
НОВОСТИ
- 12:32 16.11.2020
- Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно
- 12:20 16.11.2020
- Организаторы протестов в Польше после запрета абортов планируют массовую забастовку
- 12:05 16.11.2020
- Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин
- 12:00 16.11.2020
- Санду победила на выборах в Молдавии с 57,75% голосов - ЦИК, обработав 100% протоколов
- 11:56 16.11.2020
- В 2021 году в бюджете Москвы выделены средства на бесплатную вакцинацию от COVID-19
- 11:20 16.11.2020
- Обама сообщил, что не планирует работать в администрации Байдена
- 11:05 16.11.2020
- Пашинян назвал Турцию и террористов главной причиной неудачи в Карабахе
- 11:00 16.11.2020
- В России за сутки выявили 22 778 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию
- 10:32 16.11.2020
- Ряд регионов России в ближайшие дни ожидает непогода
- 10:20 16.11.2020
- До 3% предложили снизить проходной барьер на выборах в Госдуму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать