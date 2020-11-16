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Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин

12:05 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане России смогут напрямую отправлять свои обращения в ведомства через портал государственных и муниципальных услуг. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, речь идет о надежном и эффективном механизме обратной связи между людьми и государством, "чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное - оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата".

"Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы", - подчеркнул Мишустин, назвав в их числе Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также органы власти регионов или местного самоуправления.

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