Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин
12:05 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане России смогут напрямую отправлять свои обращения в ведомства через портал государственных и муниципальных услуг. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, речь идет о надежном и эффективном механизме обратной связи между людьми и государством, "чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное - оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата".
"Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы", - подчеркнул Мишустин, назвав в их числе Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также органы власти регионов или местного самоуправления.
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