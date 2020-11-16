Организаторы протестов в Польше после запрета абортов планируют массовую забастовку

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы массовых протестов, вспыхнувших в Польше после принятия Конституционным судом страны решения о том, что аборт по причине патологии плода незаконен, решили согласовать с разными компаниями, отраслями и профсоюзами всеобщую генеральную забастовку. Об этом сообщила корр. ТАСС лидер движения "Женская забастовка" (Strajk kobiet) Марта Лемпарт.

"На этот раз забастовка будет основательной. Мы ведем переговоры с отраслями, которых сильно затронула пандемия, которые считают, что помощи от властей практически нет, а также с профсоюзами, фирмами, предпринимателями, чтобы сделать массовую забастовку", - сказала она.

Даты проведения забастовки пока нет. "Мы пока только проводим встречи. У разных людей, которые выходят на улицы, есть множество своих постулатов. Нужно проследить, чтобы все они были учтены, чтобы любой, кто хочет протестовать, мог принять в этом участие, чтобы каждый мог выразить свое недовольство. Мы не можем потерять сформированного единства людей, выступающих против правительства. Мы хотим, чтобы все возможные отрасли, фирмы, объединения принимали участие в забастовке", - добавила Лемпарт.

Как пояснила активистка, сейчас речь уже не идет о том, чтобы добиться легализации в Польше абортов, а о том, чтобы добиться отставки правительства. "Люди сильно разгневаны тем, что происходит в связи с пандемией. В Польше ситуация очень плохая. Система здравоохранения не справляется, врачи не могут нормально работать. Не хватает средств. А правительство в этот момент занимается абортами. Это людям не понравилось. Дело даже не в абортах, не в суде, а в то, что у властей сейчас такие приоритеты", - сказала она.

По словам Лемпарт, спустя две активные недели, когда протесты в разных формах проходили в Польше фактически каждый день, сейчас наступило естественное снижение активности. "Есть разные волны протестов. Поэтому мы перегруппировываемся, готовим забастовку, будут другие формы работы. Это нормальные циклы", - подчеркнула она, заверив, что протесты будут продолжаться даже в случае, если в республике будет введен полный карантин или чрезвычайное положение из-за пандемии.

"Наши взгляды сейчас обращены к Белоруссии. Мы просим людей организовывать цикличные протесты, как это делают там. Не каждый день, а один раз в неделю. Цикличные протесты свидетельствуют о том, что люди не поддаются, что энергия есть", - указала Лемпарт. "Мы просим людей выходить на протесты только один раз в неделю. Мы предлагаем понедельники. Но уже знаем, что в разных городах это будут, например, субботы. Важно, чтобы это был один день в неделю, чтобы не растратить энергии", - отметила она.