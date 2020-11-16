Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов российских школ, которое запланировано на февраль 2021 года, может пройти в дистанционном формате из-за пандемии, заявили в понедельник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Вопрос отмены или переноса итогового собеседования пока не обсуждается. В данный момент мы понимаем, что решающим фактором в этом вопросе будет эпидемиологическая ситуация. Если появятся соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, то, скорее всего, органами исполнительной власти будет рекомендовано провести собеседования дистанционно. Такая схема была апробирована в прошлом году", - заявили в пресс-службе.