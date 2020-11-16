0
0
0
НОВОСТИ

Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно

12:32 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов российских школ, которое запланировано на февраль 2021 года, может пройти в дистанционном формате из-за пандемии, заявили в понедельник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Вопрос отмены или переноса итогового собеседования пока не обсуждается. В данный момент мы понимаем, что решающим фактором в этом вопросе будет эпидемиологическая ситуация. Если появятся соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, то, скорее всего, органами исполнительной власти будет рекомендовано провести собеседования дистанционно. Такая схема была апробирована в прошлом году", - заявили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 16.11.2020
Организаторы протестов в Польше после запрета абортов планируют массовую забастовку
0
71
12:05 16.11.2020
Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин
0
93
12:00 16.11.2020
Санду победила на выборах в Молдавии с 57,75% голосов - ЦИК, обработав 100% протоколов
0
103
11:56 16.11.2020
В 2021 году в бюджете Москвы выделены средства на бесплатную вакцинацию от COVID-19
0
97
11:32 16.11.2020
Турчак призвал отложить рассмотрение законопроекта об изъятии детей через суд
0
140
11:20 16.11.2020
Обама сообщил, что не планирует работать в администрации Байдена
0
164
11:05 16.11.2020
Пашинян назвал Турцию и террористов главной причиной неудачи в Карабахе
0
204
11:00 16.11.2020
В России за сутки выявили 22 778 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию
0
174
10:32 16.11.2020
Ряд регионов России в ближайшие дни ожидает непогода
0
217
10:20 16.11.2020
До 3% предложили снизить проходной барьер на выборах в Госдуму
0
215

Возврат к списку