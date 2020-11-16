Попова обязала в течение одного рабочего дня сообщать пациентам с коронавирусом о диагнозе
13:00 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала территориальные органы ведомства в течение одного рабочего дня информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом, а также лиц, которые имели контакты с ними.
"Территориальные органы Ростотребнадзора по результатам проведения мероприятий в эпидемических очагах в течение рабочего дня информируют больных СOVID-19 и лиц, находившихся в контакте с больными СОVID-19, о необходимости соблюдения ими в течение 14 календарных дней со дня контакта с больным СOVID-19 режима изоляции с использованием любых доступных средств связи", - говорится в постановлении Поповой, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, в тот же срок они обязаны выдавать "предписания медицинским организациям по месту проживания (пребывания) лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19, об установлении в отношении указанных лиц медицинского наблюдения", следует из документа.
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