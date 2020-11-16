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Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

13:05 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил с победой на выборах главы республики руководителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник.

"Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим", - сказал Додон. 

Он, кроме того, заявил, что намерен оспорить в суде победу на выборах главы государства лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник.

"Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям. Если они подтвердят, что все соответствовало законам, то мы поставим точку в этой избирательной кампании", - сказал Додон, отметив среди нарушений подвоз и подкуп избирателей, препятствия для голосования избирателей из Приднестровья.

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