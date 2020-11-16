При нехватке машин для врачей можно использовать свободный транспорт госорганов - Мишустин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свободный автотранспорт, принадлежащий государственным структурам, можно при необходимости использовать для нужд скорой помощи и врачей. На это в понедельник обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что люди должны оперативно получать медицинскую помощь - и на дому, и в поликлиниках, и при поступлении в больницы.

"Если для этого необходимо обеспечить участковых врачей и службы скорой помощи дополнительным автотранспортом, то можно и нужно использовать свободные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками", - сказал Мишустин, напомнив, что на эти цели кабмин уже выделил регионам более 15 млрд рублей.