Показатели распространения коронавируса выше всего в Карелии, Горном Алтае, ЯНАО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатели распространения новой коронавирусной инфекции выше всего в Республике Алтай, Карелии, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Наиболее высокие значения показателя отмечаются в Республике Карелия, Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО и Мурманской области", - сказала она.