Показатели распространения коронавируса выше всего в Карелии, Горном Алтае, ЯНАО
14:32 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатели распространения новой коронавирусной инфекции выше всего в Республике Алтай, Карелии, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
"Наиболее высокие значения показателя отмечаются в Республике Карелия, Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО и Мурманской области", - сказала она.
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