Путин поручил усилить контроль за частными организациями по реабилитации наркозависимых

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за деятельностью частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.

"Необходимо усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять", - сказал глава государства в понедельник на заседании Совета безопасности РФ.