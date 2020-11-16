Путин поручил усилить контроль за частными организациями по реабилитации наркозависимых
15:00 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за деятельностью частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.
"Необходимо усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять", - сказал глава государства в понедельник на заседании Совета безопасности РФ.
НОВОСТИ
- 15:32 16.11.2020
- Закрытие границ в пандемию позволило снизить на треть контрабанду наркотиков в РФ - Путин
- 15:12 16.11.2020
- Закон о возвращении системы вытрезвителей в РФ примут до конца года - глава комитета Думы
- 14:32 16.11.2020
- Показатели распространения коронавируса выше всего в Карелии, Горном Алтае, ЯНАО
- 14:12 16.11.2020
- Лукашенко заявил о возможной передаче 70-80% полномочий правительству, парламенту
- 14:00 16.11.2020
- При нехватке машин для врачей можно использовать свободный транспорт госорганов - Мишустин
- 13:05 16.11.2020
- Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
- 13:00 16.11.2020
- Попова обязала в течение одного рабочего дня сообщать пациентам с коронавирусом о диагнозе
- 12:32 16.11.2020
- Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно
- 12:20 16.11.2020
- Организаторы протестов в Польше после запрета абортов планируют массовую забастовку
- 12:05 16.11.2020
- Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать