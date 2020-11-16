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Путин поручил усилить контроль за частными организациями по реабилитации наркозависимых

15:00 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за деятельностью частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.

"Необходимо усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять", - сказал глава государства в понедельник на заседании Совета безопасности РФ.

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