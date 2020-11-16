Закон о возвращении системы вытрезвителей в РФ примут до конца года - глава комитета Думы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о возвращении в России системы вытрезвителей планируется принять во втором и третьем чтениях до конца года, с 1 января 2021 года документ должен вступить в силу. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

"До конца года примем", - заверил парламентарий, отвечая на вопрос о сроках принятия законопроекта.

Согласно поправке ко второму чтению, одобренной комитетом, вступление закона в силу запланировано на 1 января 2021 года. "Переходный период не нужен", - пояснил депутат, напомнив, что организация вытрезвителей будет отнесена к полномочиям регионов.