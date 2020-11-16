Закрытие границ в пандемию позволило снизить на треть контрабанду наркотиков в РФ - Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закрытие государственных границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник заседание Совета безопасности РФ.

"Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года - не было бы счастья, да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть", - сказал президент.