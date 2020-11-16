0
0
0
НОВОСТИ

Закрытие границ в пандемию позволило снизить на треть контрабанду наркотиков в РФ - Путин

15:32 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закрытие государственных границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник заседание Совета безопасности РФ.

"Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года - не было бы счастья, да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть", - сказал президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 16.11.2020
Закон о возвращении системы вытрезвителей в РФ примут до конца года - глава комитета Думы
0
82
15:00 16.11.2020
Путин поручил усилить контроль за частными организациями по реабилитации наркозависимых
0
96
14:32 16.11.2020
Показатели распространения коронавируса выше всего в Карелии, Горном Алтае, ЯНАО
0
158
14:12 16.11.2020
Лукашенко заявил о возможной передаче 70-80% полномочий правительству, парламенту
0
205
14:00 16.11.2020
При нехватке машин для врачей можно использовать свободный транспорт госорганов - Мишустин
0
207
13:05 16.11.2020
Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
0
288
13:00 16.11.2020
Попова обязала в течение одного рабочего дня сообщать пациентам с коронавирусом о диагнозе
0
260
12:32 16.11.2020
Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно
0
252
12:20 16.11.2020
Организаторы протестов в Польше после запрета абортов планируют массовую забастовку
0
283
12:05 16.11.2020
Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин
0
264

Возврат к списку