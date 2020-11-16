Закрытие границ в пандемию позволило снизить на треть контрабанду наркотиков в РФ - Путин
15:32 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закрытие государственных границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник заседание Совета безопасности РФ.
"Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года - не было бы счастья, да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть", - сказал президент.
НОВОСТИ
- 15:12 16.11.2020
- Закон о возвращении системы вытрезвителей в РФ примут до конца года - глава комитета Думы
- 15:00 16.11.2020
- Путин поручил усилить контроль за частными организациями по реабилитации наркозависимых
- 14:32 16.11.2020
- Показатели распространения коронавируса выше всего в Карелии, Горном Алтае, ЯНАО
- 14:12 16.11.2020
- Лукашенко заявил о возможной передаче 70-80% полномочий правительству, парламенту
- 14:00 16.11.2020
- При нехватке машин для врачей можно использовать свободный транспорт госорганов - Мишустин
- 13:05 16.11.2020
- Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
- 13:00 16.11.2020
- Попова обязала в течение одного рабочего дня сообщать пациентам с коронавирусом о диагнозе
- 12:32 16.11.2020
- Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно
- 12:20 16.11.2020
- Организаторы протестов в Польше после запрета абортов планируют массовую забастовку
- 12:05 16.11.2020
- Граждане смогут через портал госуслуг напрямую отправлять обращения в ведомства - Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать