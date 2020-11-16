Цена нефти Brent поднялась более чем на 3% - до $44,16 за баррель

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,23% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла 44,16 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки на 15:00 мск.

В свою очередь, нефть марки WTI дорожает на 3,42%, достигая 41,78 доллара за баррель.