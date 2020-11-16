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Банк БРИКС разместит первый рублевый заем в 2021 году - Рябков

16:12 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый банк развития (НБР) БРИКС планирует разместить первый рублевый заем в 2021 году, в дальнейшем кредитование в рублях обещает стать перспективным направлением деятельности банка. Об этом заявил на брифинге в понедельник заместитель министра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

"Кредитование в рублях крупных инфраструктурных проектов может стать одним из перспективных направлений операционной деятельности банка, - отметил он. - Размещение первого рублевого займа банка в России запланировано на 2021 год. Это позволит, мы уверены, в большей мере удовлетворить запросы российских заемщиков".

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