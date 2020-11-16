Законопроекты о порядке изъятия детей из семьи отозваны из Госдумы - Крашенинников

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроекты, которые касаются порядка изъятия детей из семьи, внесенные ранее депутатами и сенаторами, отозваны по совместному решению авторов для дальнейшей проработки. Об этом журналистам в понедельник сообщил разработчик одной из инициатив, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сегодня было принято консолидированное решение и отозваны законопроекты", - сказал он, уточнив, что речь идет как о законопроекте, подготовленном им вместе с сенатором Андреем Клишасом, так и о пакете законопроектов, внесенном группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.

"Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом", - добавил Крашенинников.