Законопроекты о порядке изъятия детей из семьи отозваны из Госдумы - Крашенинников
16:32 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроекты, которые касаются порядка изъятия детей из семьи, внесенные ранее депутатами и сенаторами, отозваны по совместному решению авторов для дальнейшей проработки. Об этом журналистам в понедельник сообщил разработчик одной из инициатив, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Сегодня было принято консолидированное решение и отозваны законопроекты", - сказал он, уточнив, что речь идет как о законопроекте, подготовленном им вместе с сенатором Андреем Клишасом, так и о пакете законопроектов, внесенном группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.
"Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом", - добавил Крашенинников.
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