За два года в российской космической отрасли сокращено 10,4 тыс. сотрудников

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 тыс. человек сокращены в ракетно-космической отрасли России с мая 2018 года в рамках снижения непроизводственных расходов организаций Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель гендиректора госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко.

"За последние два года с мая 2018 года произошли следующие изменения: общая численность персонала отрасли снизилась на 10 тыс. человек - с 180 900 человек до 170 500 человек", - отметил он, подчеркнув, что производительность труда при этом выросла на 16%.

По словам Харченко, сокращения произошли по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и решению правления госкорпорации. Он подчеркнул, что изменения в основном затронули непроизводственный персонал.