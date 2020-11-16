0
0
20
НОВОСТИ

Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата госслужащих

17:12 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев - до 1 апреля. С таким предложением он выступил в понедельник, открывая совещание с вице- премьерами.

Мишустин напомнил, что кабмин неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать систему управления, однако сроки проведения административной реформы не раз переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

"Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент, - сказал премьер-министр. - Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 16.11.2020
За два года в российской космической отрасли сокращено 10,4 тыс. сотрудников
0
57
16:32 16.11.2020
Законопроекты о порядке изъятия детей из семьи отозваны из Госдумы - Крашенинников
0
106
16:12 16.11.2020
Банк БРИКС разместит первый рублевый заем в 2021 году - Рябков
0
130
16:00 16.11.2020
Цена нефти Brent поднялась более чем на 3% - до $44,16 за баррель
0
146
15:32 16.11.2020
Закрытие границ в пандемию позволило снизить на треть контрабанду наркотиков в РФ - Путин
0
184
15:12 16.11.2020
Закон о возвращении системы вытрезвителей в РФ примут до конца года - глава комитета Думы
0
201
15:00 16.11.2020
Путин поручил усилить контроль за частными организациями по реабилитации наркозависимых
0
213
14:32 16.11.2020
Показатели распространения коронавируса выше всего в Карелии, Горном Алтае, ЯНАО
0
246
14:12 16.11.2020
Лукашенко заявил о возможной передаче 70-80% полномочий правительству, парламенту
0
301
14:00 16.11.2020
При нехватке машин для врачей можно использовать свободный транспорт госорганов - Мишустин
0
289

Возврат к списку