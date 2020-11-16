Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата госслужащих

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев - до 1 апреля. С таким предложением он выступил в понедельник, открывая совещание с вице- премьерами.

Мишустин напомнил, что кабмин неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать систему управления, однако сроки проведения административной реформы не раз переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

"Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент, - сказал премьер-министр. - Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля".