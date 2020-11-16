В РФ возросло число пациентов с коронавирусом в реанимации - Мурашко

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пациентов с коронавирусом в реанимации возросло в России, в стране занято около 5,3 тыс. реанимационных коек, сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Значительно возросло количество пациентов, находящихся в реанимациях. Занятость на сегодняшний день - 5 300 коек. Наш резервный реанимационный фонд загружен сегодня менее чем на 25%, в этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена",- подчеркнул министр.