В РФ возросло число пациентов с коронавирусом в реанимации - Мурашко
18:00 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пациентов с коронавирусом в реанимации возросло в России, в стране занято около 5,3 тыс. реанимационных коек, сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
"Значительно возросло количество пациентов, находящихся в реанимациях. Занятость на сегодняшний день - 5 300 коек. Наш резервный реанимационный фонд загружен сегодня менее чем на 25%, в этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена",- подчеркнул министр.
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