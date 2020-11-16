Сотруднику пресс-службы Меркель предъявили обвинение в шпионаже

18:40 Источник: Интерфакс

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение подозреваемому в шпионаже сотруднику ведомства прессы и информации федерального правительства, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

"Генпрокуратура 6 ноября 2020 года предъявила обвинение гражданину Германии Амину К. в связи со шпионской деятельностью", - сказано в заявлении.

Подозреваемый родился в Египте и с 1999 года работал в ведомстве канцлера Ангелы Меркель в отделе приема посетителей.

"Он использовал эту деятельность по заказу египетского посольства в Берлине самое позднее с июля 2010 года, чтобы поддерживать сотрудников египетской спецслужбы GIS посредством получения информации", - считают в прокуратуре.

Мужчина наблюдал за сотрудниками СМИ и полученную информацию направлял в посольство, пользуясь служебным положением он искал в базах данных дополнительные сведения. В 2014 и 2015 году он безуспешно попытался завербовать нового информатора.