Сотруднику пресс-службы Меркель предъявили обвинение в шпионаже
18:40 16.11.2020 Источник: Интерфакс
Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение подозреваемому в шпионаже сотруднику ведомства прессы и информации федерального правительства, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
"Генпрокуратура 6 ноября 2020 года предъявила обвинение гражданину Германии Амину К. в связи со шпионской деятельностью", - сказано в заявлении.
Подозреваемый родился в Египте и с 1999 года работал в ведомстве канцлера Ангелы Меркель в отделе приема посетителей.
"Он использовал эту деятельность по заказу египетского посольства в Берлине самое позднее с июля 2010 года, чтобы поддерживать сотрудников египетской спецслужбы GIS посредством получения информации", - считают в прокуратуре.
Мужчина наблюдал за сотрудниками СМИ и полученную информацию направлял в посольство, пользуясь служебным положением он искал в базах данных дополнительные сведения. В 2014 и 2015 году он безуспешно попытался завербовать нового информатора.
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