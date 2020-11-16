Склонение к потреблению наркотиков в интернете может стать новым составом преступления
20:00 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России собирается ввести новый состав преступления: склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием сети Интернет. Об этом сообщили журналистам в министерстве по итогам заседания Совета безопасности РФ, где глава МВД Владимир Колокольцев представил новый проект стратегии антинаркотической политики на период до 2030 года.
"В проекте новой стратегии скорректированы цели государственной антинаркотической политики. В качестве отдельной задачи выделено законодательное обеспечение антинаркотической деятельности. В настоящее время Министерством внутренних дел России разработаны и внесены в правительство проекты двух федеральных законов. Одним из них вводится новый состав преступления: склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием сети Интернет", - сказали в ведомстве.
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