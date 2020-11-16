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Путин вывел Морщакову из состава СПЧ

20:40 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин произвел ряд кадровых изменений в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в частности, из его состава выведена экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова. Это следует из указа главы государства, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав президентского Совета вводятся заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент акционерного общества "Крибрум" Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент межрегиональной общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуйте!" Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

Этим же указом из состава СПЧ исключены Светлана Айвазова, Юрий Костанов, Тамара Морщакова, Ольга Сидорович, Анита Соболева.

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