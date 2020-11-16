Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковичу по делу о "майдане"

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский апелляционный суд отменил решение об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в виде заочного ареста по делу об организации массовых убийств в феврале 2014 года, отправив его на повторное рассмотрение. Решение связано с отсутствием бывшего украинского лидера в базе розыска Интерпола и в целом с недостаточностью оснований для такой меры пресечения, сообщили в понедельник корр. ТАСС в адвокатском объединении "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы Януковича.

"Апелляционный суд отменил незаконное, политически мотивированное решение об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания его под стражей в деле о "майдане", оно отправлено на пересмотр в суд первой инстанции", - заявил адвокат Виталий Сердюк, слова которого привели в объединении. Такое решение, пояснил Сердюк, связано с тем, что "Янукович Виктор Федорович отсутствует в базе розыска Интерпола, и сторона обвинения не предоставила доказательств, подтверждающих необходимость такой меры пресечения".